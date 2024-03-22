Евросоюз ввёл персональные санкции против 33 россиян из-за смерти Навального

Через пять недель после смерти оппозиционера Алексея Навального под ограничения ЕС попали 33 человека, в частности, судьи Верховного суда России, замминистра юстиции Всеволод Вуколов, первый замглавы ФСИН Валерий Бояринев и глава московского УФСИН Сергей Мороз.

Кроме того, санкции введены против ИК-6 во Владимирской области и ИК-3 в ЯНАО, где умер Навальный.

«В обоих местах Навальный страдал от злоупотреблений, в том числе неоднократно подвергался заключению в ШИЗО и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что привело к серьезному ухудшению его здоровья», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Под санкционные меры попал также губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции показывают решимость Евросоюза призвать власти России к ответу за нарушения прав человека.

«В то же время мы знаем, что Путин — это не Россия, а Россия — это не Путин. Мы продолжим поддерживать российское гражданское общество и независимые голоса», — сказал он.