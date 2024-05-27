Президентом Литвы снова стал Гитанас Науседа

Во втором туре президентских выборов в Литве победил действующий глава государства Гитанас Науседа.

По результатам голосования он получил 75% голосов, а за его соперницу, премьер-министра страны Ингриду Шимоните, проголосовали 23% избирателей.

Как Науседа, так и Шимонайте поддерживают Украину и крайне критически высказываются о России.

Выступая перед журналистами в предвыборном штабе в вильнюсском районе Ужупис, Науседа поблагодарил Шимоните за дискуссию и пообещал, что для государства останутся приоритетными вопросы обороны.

«Я хотел бы выразить большую, большую благодарность народу Литвы. Мне дали большой мандат доверия, и этим кредитом доверия, я понимаю, мне нужно будет дорожить», — цитируют Науседу литовские СМИ.

Согласно литовским законам, кандидаты должны были предоставить данные о своем финансовом положении. Науседа как президент в прошлом году заработал 122 тысячи евро, накопил чуть более 20 тысяч и задекларировал имущество на 359 тысяч евро.

Шимоните на посту премьер-министра заработала 72 тысячи евро, накопила 13 тысяч евро и задекларировала имущество на 316 тысяч.

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните уже встречались во втором туре президентских выборов в 2019 году.

Тогда эксперты говорили, что 65% голосов бывшему главному экономисту банка SEB обеспечила его политическая нейтральность при наличии опыта в госуправлении и отсутствии видимых компрометирующих связей с бизнес-структурами.

До прихода в частный сектор экономист по образованию Науседа четыре года на разных должностях работал в Банке Литвы. А в последние десять лет перед выборами 2019 года был известен обществу в основном экспертными оценками экономической ситуации.

У Шимоните к тому моменту уже был политический багаж — она занимала должности министра финансов и депутата Сейма. Несмотря на формальную беспартийность, ее очевидно поддерживали консерваторы — «Союз отечества — Христианские демократы».

В 2019 году этот бэкграунд обеспечил ей 33% голосов. В партию консерваторов она вступила позже, от этой же политической силы стала премьером в действующем правительстве.