В Румынии проходят крупные учения десантников из стран НАТО

В Румынии накануне начались крупные учения десантников Swift Response 24, в которых принимают участие примерно две тысячи военных из Франции, Германии, Румынии, Испании, США и Нидерландов. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Многонациональная воздушно-десантная совместная операция по принудительному вторжению, которая также включает десантирование военной техники с помощью воздушного десантирования, будет проводиться в течение нескольких дней.

Как отмечается, это крупнейшая десантно-штурмовая операция, проведенная в Европе после Второй мировой войны.

Подобные учения проводятся также в пяти других странах-членах и партнерах Альянса, в частности, в Эстонии, Северной Македонии, Молдове, Польше и Швеции.

Силы, участвующие в учениях, демонстрируют способность к реагированию и оперативную совместимость структур, а также приверженность коллективному миротворчеству.

В Румынии учения Swift Response 24 связаны с национальными учениями Wing Spring 24/Dacia 24.