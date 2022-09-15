Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

В Румынии начались учения НАТО Justice Eagle

В Румынии начались военные учения НАТО Justice Eagle вместе с союзниками из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и США, сообщило Минобороны Румынии.

"Около 700 румынских солдат многонациональной бригады "Юго-Восток" и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки, с более чем 80 единицами техники, участвуют в период с 12 по 23 сентября в совместных учениях Justice Eagle 22.II", - говорится в сообщении.

Учения проходят в учебном боевом центре, расположенном в коммуне Смардане на востоке Румынии.

В Минобороны отметили, что целью учений НАТО является увеличение "оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб".



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