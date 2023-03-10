Последнее обновление: 10.03.2023 11:19

Парламент Грузии отклонил скандальный законопроект об "иноагентах"

Парламент Грузии в пятницу провел официальную процедуру, которая "убила" законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые протесты, сообщают грузинские СМИ.

10 марта грузинские депутаты отклонили во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Именно этот шаг был необходим для того, чтобы принятый в первом чтении проект официально был снят с рассмотрения.

Проект вынесли на голосование без обсуждения. Документ поддержал всего один депутат, против проголосовали 35. Всего на сессии присутствовали 112 депутатов, сообщает грузинский "Первый канал".

Участники митинга, собравшегося перед парламентом, встретили эту новость аплодисментами. Демонстранты находятся у заднего входа в парламент.

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