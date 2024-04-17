Президент Грузии пообещала ветировать закон об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Грузинский президент назвала этот проект закона "точной копией", принятого Россией закона в 2012 году, передает BBC.

Она подчеркнула, что этот закон противоречит всем рекомендациям от международных партнеров.

"Я обязательно наложу вето на этот закон, как делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского Союза", – сказала Зурабишвили.

В то же время она признала, что парламент, скорее всего, преодолеет это вето.

"Но мое вето – это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно", – подчеркнула она.