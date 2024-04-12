Россия продолжила атаки на энергетическую структуру Украины

Минувшей ночью российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины с помощью ударных БПЛА типа «Шахедов».

Было зафиксировано несколько групп российских дронов-камикадзе. В разных областях страны объявили воздушную тревогу. Силы противовоздушной обороны на юге страны были задействованы в течение примерно пяти часов, сообщили Силы обороны юга Украины.

Ночью в этой операционной зоне было сбито семь барражирующих снарядов: четыре на Днепропетровщине и по одному на Херсонщине, Николаевщине и в Одесской области.

В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу.

Также сообщалось об угрозе ракетных ударов, в частности по Харьковской области. Поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области. Последствия обстрелов уточняются. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Накануне Путин прокомментировал удары по украинской энергосистеме, которые в четверг привели к полному разрушению крупной Трипольской тепловой электростанции в Киевской области. Путин назвал удары по электростанциям ответом на украинские удары по топливным объектам в России. Также Путин объяснил эти действия стремлением к «демилитаризации», в данном случае украинской оборонной промышленности, что он заявил в качестве одной из целей вторжения в феврале 2022 года.