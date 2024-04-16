Реальные доходы населения Беларуси за январь-февраль выросли на 7,8%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – феврале 2024 года выросли на 7,8% к уровню января – февраля 2023 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%, сообщает Белстат.

Реальные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.