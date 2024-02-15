Доходы населения Беларуси в 2023 году выросли на 6,3%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в 2023 году выросли на 6,3% к уровню 2022 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.