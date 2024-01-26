В Беларуси с 1 февраля 2024 года повышается размер БПМ

В Беларуси с 1 февраля 2024 года повышаются размеры бюджета прожиточного минимума, которые будут действовать по 30 апреля 2024 года.

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2023 г., увеличится на 10,6% и составит 406,74 рубля, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РБ.

Бюджет прожиточного минимума по группам населения с 1 февраля составит: для трудоспособного населения — 434,6 рубля (+29,33 рубля), для пенсионеров — 298,43 рубля (+25,17 рубля), для детей до 3 лет — 260,39 рубля (+23,05рубля), для детей от 3 до 6 лет — 349,09 рубля (+23,98 рубля), для детей от 6 до 18 лет — 406,03 рубля (+12,69 рубля).

«Рост данного социального норматива обусловлен, в первую очередь, изменением качественного состава минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум… Изменения затрагивают порядка 1,5 млн. получателей социальных выплат, установленных от БПМ», - говорится в сообщении ведомства.