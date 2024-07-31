Последнее обновление: 31.07.2024 13:15

В Беларуси с 1 августа повышается размер бюджета прожиточного минимума

В Беларуси с 1 августа 2024 года размер бюджета прожиточного минимума повышается на 3,4% до 433 рублей.

Размер БПМ для трудоспособного населения повышается до 462,26 рубля; пенсионеров - 314,13 рубля; детей в возрасте до 3-х лет -273,78 рубля; дети в возрасте от трех до шести лет - 365,55 рубля; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет - 428,23 рубля.

В связи с изменением БПМ автоматически повышаются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.

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