Последнее обновление: 25.03.2024 14:28

ЕАБР назвал низкую базу и лишний рабочий день в феврале «драйверами» роста ВВП Беларуси

Эксперты ЕАБР, комментируя рост ВВП Беларуси в январе-феврале 2024 года на 4,0% после 2,8% в январе, отметили, что «драйверами» такого роста стала низкая база 2023 года и високосный год – один дополнительный рабочий день в феврале.

«Высокие темпы роста в январе-феврале 2024 г. обусловлены низкой базой соответствующего периода предыдущего года, когда сокращение ВВП составило 3,5%», - говорится в комментарии банка.

«Также ускорению роста способствовал календарный фактор, увеличивший фонд рабочего времени в феврале 2024 г. по сравнению с февралем 2023 года», - указали эксперты.

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