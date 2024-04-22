Последнее обновление: 22.04.2024 10:14

ЕАБР: Внутренний спрос поддерживает рост ВВП Беларуси

Аналитики ЕАБР в еженедельном комментарии перечислили драйверы роста экономики Беларуси в январе марте 2024 года на 4,1%.

«…почти половина прироста была обеспечена промышленным производством, объем выпуска, в котором увеличился на 6,5% г/г в январе-марте. Сохраняется высокий рост в сельском хозяйстве (+6,8% г/г), увеличивается грузооборот транспорта (+3,1% г/г)», - говорится в комментарии.

«Рост экономики поддерживается и высоким уровнем внутреннего спроса, в первую очередь потребительского: розничный товарооборот вырос на 13,1% г/г в январе-марте после 12,6% г/г в январе-феврале», - отмечается в комментарии.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование