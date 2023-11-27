Последнее обновление: 27.11.2023 10:24

Внутренний спрос продолжает поддерживать ВВП Беларуси

Расширение внутреннего спроса остается драйвером ВВП Беларуси наряду с ростом промышленного производства, утверждают аналитики банка ЕАБР.

За 10 месяцев 2023 года экономика Беларуси выросла на 3,8%.

«Промышленность по-прежнему является одним из основных драйверов роста (прирост на 8% г/г в январе — октябре после 8,1% г/г в январе-сентябре). Наблюдается некоторое замедление в месячной динамике промышленности – 7,1% г/г в октябре после 9,7% г/г в сентябре и 13,5% г/г в августе», _ говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«Рост ВВП поддерживается сохраняющимся расширением внутреннего спроса: розничный товарооборот вырос 15,4% г/г в октябре после 12,2% г/г в сентябре», - указывают эксперты.

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