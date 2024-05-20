ЕАБР: Экономика Беларуси растет благодаря промышленности и потреблению

Промышленность и конечное потребление выступают основными драйверами экономики Беларуси, утверждают эксперты ЕАБР, комментируя рост ВВП Беларуси на 5,1% в январь-апрель 2024 года.

«Промышленность обеспечила почти половину прироста ВВП, увеличив объемы выпуска на 7,7% г/г в январе-апреле после 6,5% г/г в январе-марте… Поддержку оказывает и высокий уровень конечного потребления: розничный товарооборот увеличился на 12,1% г/г. Отрасль информационных технологий замедляет падение, что сократит отрицательный вклад в формирование ВВП. Также наблюдается восстановление жилищного строительства», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

Кроме того, эксперты банка полагают, что экономика Беларуси ускоряет рост.