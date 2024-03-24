Число пострадавших в «Крокусе» выросло до 152 человек

Число пострадавших в результате нападения на «Крокус сити холл», по последним данным, увеличилось до 152, сообщает подмосковное управление МЧС России в воскресенье утром.

Число погибших остается прежним — 133 человека.

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав России сообщал о 147 пострадавших. Сейчас на месте продолжается разбор завалов. Сообщалось, что ночью к работам подключилась тяжелая техника.