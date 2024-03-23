Последнее обновление: 23.03.2024 16:29

Путин заявил об «окне» для подозреваемых для перехода границы с Украиной

Путин в своем обращении к россиянам заявил, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей.

Он назвал нападение на «Крокус» варварским терактом. Также Путин сказал слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.

Далее, Путин заявил, что для подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» якобы было подготовлено «окно» для перехода границы с Украиной.

«Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь», — заявил он.

По его уверению, все исполнители, организаторы и заказчики теракта в «Крокусе» понесут справедливое наказание: все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны.

Путин также объявил 24 марта днем общенационального траура.

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