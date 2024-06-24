Не менее 17 человек погибли в результате терактов в российском Дагестане

По меньшей мере 17 человек, в том числе 15 полицейских, погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС в дагестанских Дербенте и Махачкале в воскресенье.

В республике был введен режим контртеррористической операции, бои в обоих городах продолжались до позднего вечера. Около 23:00 Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте активная фаза спецоперации завершена.

Ночью в НАК заявили, что в ходе операции были убиты пятеро нападавших.

«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов», — говорится в сообщении. При этом точное число нападавших по-прежнему неизвестно. В НАК сообщили, что ищут пособников боевиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт». 24-26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В синагоге в результате нападения начался пожар. В Российском еврейском конгрессе уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, а также находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их вывели сотрудники МВД.

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы. Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников и сторож церкви.

О личностях убитых нападавших официально не сообщается. По данным источников российских СМИ, трое из четверых убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и отправлен на допрос, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник стало известно, что Омарова исключили из «Единой России».