Последнее обновление: 22.03.2024 22:38

Не менее 40 человек убиты во время теракта в новом «Крокус сити холл» под Москвой

По предварительным данным не менее 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, сообщила ФСБ РФ.

По словам очевидцев, атака на Крокус была совершена с трёх сторон. Нападавшие - молодые, светлые люли в камуфляже, некоторые даже в бронежилетах. Оружие модифицированное.

Нападавшие поднялись с подземной парковки и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник».

В самом здании были зафиксированы как минимум два взрыва: «Крокус сити холл» горит, здание тушат пожарными вертолетами. Крыша горящего «Крокус Сити Холла» рушится, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия: спортивные, развлекательные, культурные и так далее.

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