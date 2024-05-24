ФСБ РФ по-прежнему твердит о причастности Украины к нападению на «Крокус»

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что нападение в концертном зале «Крокус Сити Холл» организовали боевики джихадистской группировки «Вилаят Хорасан», которую называют «афганским филиалом» «Исламского государства».
При этом Бортников повторил предыдущие бездоказательные утверждения властей России о том, что к нападению причастна военная разведка Украины.
Во время заседания Совета руководителей органов безопасности государств СНГ в Бишкеке, Бортников сообщил, что по делу о нападении в «Крокус Сити Холле» задержаны более 20 человек, «включая непосредственных исполнителей и пособников».
«Подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан» […], находившимися в афгано-пакистанской зоне», - цитирует Бортникова «Интерфакс».
Глава ФСБ при этом утверждает, что «непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины». Каких-либо убедительных доказательств такой связи Бортников не привел, российские власти не давали их и ранее.
Украина, так же как представители западных государств, называли утверждения Москвы о причастности Киева к событиям в «Крокус Сити Холле» не имеющими никакого отношения к действительности.
Нападение на «Крокус Сити Холл, в результате которого погибли 145 человек, произошло вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать посетителей̆, а затем подожгли концертный зал.