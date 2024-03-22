США просили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы

США призывали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, поскольку опасаются роста мировых цен на нефть и ответных ударов России, пишет газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Неоднократные предупреждения из США передавались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управления военной разведки.

Один из собеседников газеты заявил, что Белый дом все сильнее нервируют дерзкие нападения украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, склады и хранилища на западе России и ущерб, причиненный ими российским нефтедобывающим мощностям.

Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора.

Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15 процентов до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в то время, когда президент США Джо Байден ведет свою кампанию по переизбранию.

На прошлой неделе беспилотники атаковали не менее шести крупных российских НПЗ в российских регионах. Украина с помощью таких атак реализует «подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России».