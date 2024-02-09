США назвали суверенным решением смену главкома ВС Украины

Давно ожидавшуюся отставку главкома ВС Украины Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал суверенным решением Украины.

«Избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства. Все, что я могу сказать, — это что с точки зрения Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинскую армию», - сказал Салливан.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский – главнокомандующий своих Вооруженных Сил, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил Кирби.

Он также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине, но не смог подтвердить, что этот кадровый вопрос предварительно обсуждался между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".

Помощник министра обороны США Селеста Валландер подтвердила готовность сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

Она отметила, что Владимир "Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранная власть, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем", – заявил Валландер, назвав Сырского "опытным, успешным командиром".

Также высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: «Это, конечно, украинское решение… Не дело НАТО иметь какое-то мнение по этому поводу. Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать — и это главное».

Вечером 8 февраля Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и изменениях в руководстве ВСУ. Позже Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.