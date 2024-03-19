Власти РБ хотят изменить условия предоставления господдержки на строительство жилья

В Беларуси сокращаются темпы строительства жилья с господдержкой, однако причиной этой тенденции является не отсутствие возможностей у государства, а нежелание населения строить жилье с господдержкой на нынешних условиях.

С таким утверждением сегодня выступил премьер РБ Роман Головченко на совещании правительства.

«Причина всем известна... В первую очередь это отказ граждан, которые имеют право на поддержку в строительстве жилья. Еще раз повторяю: не потому, что мы ее не можем обеспечить, просто люди отказываются уже на этих условиях брать эту поддержку», — сказал Головченко.

Он допустил, что «видимо, действующий механизм, который обеспечивал предоставление господдержки, начинает утрачивать актуальность», потому что якобы основной контингент людей, которые могли воспользоваться правом на господдержку, ею воспользовались».

Головченко посетовал на то, что очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сокращается медленными темпами, поскольку очереди прирастаю за счет семей без детей или с одним ребенком, в то время как господдержка предоставляется семьям, имеющим не менее двух детей.

«Все эти тенденции и социально значимые вопросы свидетельствуют о необходимости изменений в подходах по обеспечению жильем граждан», — заключил премьер.

Он также предложил развивать индивидуальное жилищное строительство.

«Физическим лицам необходимо предоставить возможность покупки готового индивидуального жилья вместо самостоятельного строительства, которое зачастую растягивается на долгие годы, значит, потом жилье не вводится в эксплуатацию по разным причинам», - сказал Головченко.