Организации ЖКХ получили доступ в закрытые квартиры в случае «аварии»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси разрешило организациям ЖКХ вскрывать жилые помещения в отсутствие проживающего в этом помещении совершеннолетнего лица либо владельца «в целях устранения аварийных ситуаций».

Такое право предоставлено постановлением ведомства №10 от 3 октября 2022 года. Этим документом утверждено положение «о порядке принятия мер по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества после получения в него доступа».

«Настоящим Положением определяется порядок принятия мер по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества после получения в него доступа в случае отсутствия проживающего в данном жилом помещении совершеннолетнего гражданина либо иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ, в целях проведения ремонтных работ для устранения аварийных ситуаций, создающих угрозу жизни, здоровью граждан либо причинения существенного имущественного вреда…», - говорится в документе.

«Меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества принимаются организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, уполномоченными лицами по управлению общим имуществом, а также товариществами собственников и организациями застройщиков, осуществляющими обслуживание жилых домов самостоятельно (далее – организации ЖКХ), после получения доступа в данное жилое помещение в присутствии представителей местного исполнительного и распорядительного органа с обязательным предварительным уведомлением территориальных органов внутренних дел», - также сказано в сообщении.

К мерам по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества относятся: акт осмотра жилого помещения; опечатывание отдельных помещений и предметов имущества внутри жилого помещения, не задействованных при устранении аварийной ситуации; установка новых запирающих устройств или замена механизма существующих; опечатывание жилого помещения.