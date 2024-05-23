Подписан указ в целях завершения строительства ЖК «Грушевский посад» в Минске

Лукашенко 22 мая подписал указ №207, направленный на скорейшее завершение строительства жилых домов ООО "Жилстройкомплект", сообщила пресс-служба Лукашенко.

Документом предусмотрен ряд мер, направленных на скорейшее завершение строительства многоквартирных жилых домов несостоятельного застройщика ООО "Жилстройкомплект" на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса в Минске, известного как ЖК «Грушевский посад».

«В целях обеспечения равных возможностей для всех участников строительства дольщикам, имевшим с ООО "Жилстройкомплект" договоры на возведение объектов долевого строительства, указом предоставляются такие же права, как и держателям жилищных облигаций», - говорится в официальном комментарии к документу.