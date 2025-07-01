Технологические компании перенесут аутсорсинг в Африку

Африка становится новым центром для аутсорсинга бизнес-процессов (BPO), бросая вызов лидерам отрасли вроде Индии и Филиппин. Об этом пишет The Economist.

Низкая стоимость труда, молодой англоговорящий персонал и поддержка правительств привлекают в регион международные компании. Это может решить проблему безработицы на континенте, где трое из четырех молодых людей не трудоустроены.

Ключевой фактор — разница в зарплатах. В Кении сотрудник BPO-компании зарабатывает в среднем $233 в месяц, тогда как на Филиппинах — $284. Затраты на ведение бизнеса в африканских странах на 60-70% ниже, чем в США или Европе. Правительства Кении, Нигерии и ЮАР дополнительно стимулируют сектор налоговыми льготами и субсидиями.

По прогнозам, отрасль BPO в Африке будет расти на 14% в год, что почти вдвое превышает мировые темпы. В Кении ожидается рост на 19%. Например, компания CCI Global уже открыла в стране новый колл-центр на 5000 рабочих мест.

Однако у роста есть и обратная сторона. Сотрудники жалуются на плохие условия труда, особенно модераторы контента.

В Кении бывшие модераторы подали в суд на Meta и ее подрядчика Sama. После этого Meta перенесла часть операций в Гану, что показывает другую проблему — компании могут легко сменить юрисдикцию при возникновении трудностей.

Главной угрозой для отрасли остается искусственный интеллект. По оценке Genesis Analytics, более 40% текущих задач в африканском BPO-секторе находятся под высоким риском автоматизации.

Простые операции вроде маркировки изображений уходят в прошлое. Их заменяют более сложные задачи: проверка сгенерированных ИИ текстов или обработка запросов, требующих эмпатии.

В долгосрочной перспективе успех Африки на рынке аутсорсинга зависит от способности выполнять более сложную и высокооплачиваемую работу. Для этого странам необходимо инвестировать в образование и готовить специалистов в области компьютерных наук и искусственного интеллекта.

Напомним, в феврале Altvest стала первой африканской компанией с биткоином в казне.

В Африке уже используют блокчейн для решения реальных проблем.