Возле Ливии взорвался заходивший ранее в российские порты танкер с 1 млн баррелей нефти

Танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, пострадал от взрыва недалеко от Ливии.

Сейчас его буксируют в Грецию для оценки ущерба, сообщает Bloomberg.

Причина взрыва неизвестна, но ранее судно заходило в российские порты для погрузки нефти.

В результате взрыва затопило машинное отделение, однако загрязнения не произошло, экипаж находится в безопасности, заверили в греческой TMS Tankers, которая управляет судном.

Это уже пятый взрыв на танкерах, заходивших в российские порты, с начала года, сообщила консалтинговая компания в области морских рисков Vanguard Tech.

Судя по данным отслеживания судов, проанализированным Bloomberg, Vilamoura дважды с апреля заходил в российские нефтяные терминалы, где загружал нефть казахстанского происхождения. В начале апреля судно заходило в порт Усть-Луга, а в мае – в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

"Некоторые предполагают, что Vilamoura стал жертвой атаки магнитной мины, хотя это не подтверждено официальными источниками", – цитирует Vanguard Maritime-Executive.

До инцидента на борту Vilamoura с начала года от взрывов пострадали четыре танкера, ранее заходившие в российские порты. Это Seajewel под флагом Мальты, Seacharm под флагом Маршалловых островов, Grace Ferrum под флагом Либерии и Kola под флагом Антигуа и Барбуды.