ХАМАС отклонил предложение Трампа о двухмесячном перемирии и требует прекращения войны

ХАМАС отклонил предложение президента США Дональда Трампа о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа и настаивает на соглашении, которое положит конец войне. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что группировка "готова принять любую инициативу, но только ту, которая четко ведет к полному прекращению войны".

Накануне Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в секторе Газа и призвал ХАМАС принять предложение, прежде чем ситуация "ухудшится". Президент США также говорил, что соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.

По словам неназванного египетского чиновника, делегация ХАМАС должна встретиться с египетскими и катарскими посредниками в Каире 2 июля, чтобы обсудить предложение о полном прекращении войны.