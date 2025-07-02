SpaceX запустила в космос европейский метеорологический спутник

Компания SpaceX в среду, 2 июля, запустила усовершенствованный европейский метеорологический спутник MTG-S1. Об этом сообщает Space.com.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником MTG-Sounder (MTG-S1) на борту был осуществлен с космодрома в американском штате Флорида в 17:04 по местному времени.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю, как и планировалось, примерно через 8,5 минут после старта.

Он успешно приземлился на беспилотном судне SpaceX в Атлантическом океане.

Вместо этого вторая ступень Falcon 9 вышла на геопереходную орбиту (35 786 километров над Землей), чтобы развернуть там спутник MTG-S1.

Отмечается, что на такой высоте орбитальная скорость соответствует скорости вращения Земли, а это значит, что спутники там постоянно «парят» над одним и тем же районом нашей планеты.

Таким образом, указанная орбита является популярным местом назначения для метеорологических и разведывательных космических аппаратов.

MTG-S1 — второй спутник третьего поколения спутника Meteosat, побывавший в космосе. Первым был MTG-I (MTG Imager), запущенный на ракете-носителе Arianespace Ariane 5 в декабре 2022 года.

Компания SpaceX в субботу, 28 июня, вывела на орбиту Земли две партии спутников Starlink.