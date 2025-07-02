Мировые центробанки в мае закупили 20,5 тонны золота

Мировые центробанки в мае, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 20,5 тонны.

Это больше, чем в апреле (15,6 тонны по уточненным данным), но все еще меньше, чем в среднем за последние 12 месяцев (около 27 тонн).

"Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, возможно, усилило стратегическую привлекательность золота для центральных банков, стремящихся защитить резервы от геополитических потрясений", - отмечает аналитик WGC Марисса Салим.

Самыми активными покупателями золота в мае были Казахстан (увеличил запасы на 7,4 тонны), Турция (6,4 тонны), Польша (6,2 тонны), Китай (1,9 тонны), Чехия (1,6 тонны), Кыргызстан (1,3 тонны) и Камбоджа (1 тонна). Закупки других центробанков были менее 1 тонны.

Лидером по объему продаж оказался центробанк Сингапура (минус 5,4 тонны).