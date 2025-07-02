Производство кофе в мире в 2025/2026 сезоне будет рекордным

Производство кофейных зерен в мире в 2025/2026 сельхозсезоне увеличится на 2,5% и достигнет рекордных 178,68 млн мешков (по 60 кг). Это следует из отчета Минсельхоза США.

При этом урожай арабики сократится на 1,7%, до 97,02 млн мешков, робусты - вырастет на 7,9%, до 81,66 млн мешков.

Благодаря росту производства глобальные переходящие запасы к концу сезона увеличатся на 4,9% и составят 22,82 млн мешков.

"В течение текущей недели цены на кофе упали, в том числе на арабику опустились до 5,5-месячного минимума на фоне сообщений об улучшении погодных условий в бразильских штатах выращивания кофе Сан-Паулу и Минас-Жерайс", - говорится в сообщении.

В конце прошлого-начале текущего года на мировом рынке отмечался высокий рост цен на кофе. Так, в феврале в годовом выражении кофе подорожал в два раза. В частности, это было связано с тем, что трейдеров беспокоила перспектива недостаточных поставок из Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе сорта арабика.