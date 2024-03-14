Власти планируют в 2024 году амнистировать несовершеннолетних и женщин с детьми

Проект закона об амнистии уже разработан и "согласован со всеми заинтересованными" и в скором времени поступит на рассмотрение в парламент, сообщила замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс.

Согласно законопроекту, амнистия будет распространяться на две категории осужденных: на несовершеннолетних или тех, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, включая осужденных по 328-й "наркотической" статье; а также на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети.

Будут ли сделаны исключения для осужденных по политическим статьям, Чуприс не уточнила. Она затронула тему помилования участников протестов 2020 года. Чуприс сообщила, что в 2022 году 77% помилованных являлись участниками протестов, в 2023 году это были "единичные случаи".