Нижняя палата парламента РБ приняла закон об амнистии

Нижняя палата парламента 10 ноября сразу в двух чтениях приняла закон об амнистии, сообщила пресс-служба парламента.

Как сообщалось ранее, предполагается освободить 4545 осужденных. Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 3950 осужденным.

Амнистия в отношении лиц, преследуемых за участие в протестах 2020 года и по политическим мотивам, не предусмотрена.

«Амнистия не будет распространяться, в частности, на лиц:

▫️к которым в течение 2019 — 2022 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;

▫️которые на день рассмотрения материалов о применении амнистии полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили уголовно-правовую компенсацию, доход, полученный от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем, подлежащие взысканию с них по вступившим в законную силу приговору, решению суда;

▫️причинивших преступлением вред здоровью граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства и не возместивших на день постановления приговора, вступления его в законную силу либо на день рассмотрения материалов о применении амнистии организациям здравоохранения, другим организациям и индивидуальным предпринимателям расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим;

▫️злостно нарушающих установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;

▫️допустивших особо опасный рецидив преступлений, либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами;

▫️осужденных к наказанию в виде пожизненного заключения;

▫️совершивших преступления, указанные в статье 10 законопроекта, в том числе террористической или экстремистской направленности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (за исключением лиц, совершивших такие преступления в возрасте до восемнадцати лет);

▫️которые на день вступления в силу Закона включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, либо в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы.