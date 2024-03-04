В Одессе 5 детей погибли после удара российского дрона по жилому дому

В Одессе завершили поисково-спасательные работы на месте разрушения девятиэтажного жилого дома, где в результате субботнего удара дрона погибли 12 человек, в том числе пять малолетних детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Завершили деблокирование тела ребенка — девочки 2016 года рождения. Самой младшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего четыре месяца», — заявил Клименко.

В ночь на 2 марта армия РФ направила 8 ударных беспилотников из акватории Черного моря на Одесскую область. Семь целей были уничтожены, но один из дронов во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен.