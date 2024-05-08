Партия власти Грузии хочет создать список «экстремистов»

В Грузии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" принял решение создать базу данных, куда включат лица, "причастных к насилию, угрозам и шантажу", а также людей, "публично одобряющих подобные действия".

Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, сообщает "Эхо Кавказа".

По словам чиновника, такую базу данных разместят на специальном сайте, и она будет "общедоступной и прозрачной" для граждан Грузии.

"Против этих лиц будут приняты все меры, в рамках Конституции и закона, чтобы нарушения закона, насилие и угрозы не остались без реакции государства или общества", – отметил Папуашвили.

Спикер грузинского парламента также заявил, что оппозиционное "Национальное движение" "развернуло кампанию ненависти, угроз, шантажа, давления как на отдельных лиц, так и на членов их семей".

"Мы помним, например, недавно активисты оказывали давление на спортсменов и артистов, на членов их семей, и это тоже стало достоянием общественности, что на них оказывали давление, чтобы они делали желаемые заявления, публиковались личные данные разных людей", – добавил он.

Эти слова Папуашвили прозвучали на фоне заявлений противников закона об "иноагентах", включая участников акций протеста, о том, что им всё чаще звонят люди с неизвестных номеров и с использованием нецензурной лексики требуют обосновать, почему закон, который продвигает власть, плохой.

Пользователи соцсетей публикуют записи подобных звонков, а многие комментаторы утверждают, что также подвергались таким же словесным нападкам со стороны неизвестных лиц, сообщает "Эхо Кавказа".

Ранее сообщалось, что грузинские общественные организации собирают на субботу, 11 мая большую акцию протеста против принятия закона об "иноагентах", которая может стать одной из крупнейших за время протестов.