Лукашенко решил вернуть "интригу" транзита власти

После однозначного заявления 25 февраля об участии в следующих президентских выборах Лукашенко полторы недели спустя решил вернуть "интригу" гипотетического транзита власти в Беларуси.

"Кто-то там задавал вопрос: "Пойдете вы на выборы?" Я не дослушал: "Пойду-пойду". Это не значит, что я уже решил и принял решение. Просто я хотел им сказать: "Да пойду. Успокойтесь вы", - заявил вчера Лукашенко на собрании Белорусского союза женщин.

"А вдруг объявится человек, которому мы можем доверять. Всякое может быть. Поэтому мы создали Всебелорусское народное собрание. Не для Лукашенко. Я вот наелся уже вот так этой работой. Слушайте, это тяжелейший труд. У меня нет другой жизни, кроме вас. И тем не менее вы должны понимать: я не вечен, вы будете жить при новом президенте", - сказал пенсионер.

Лукашенко утверждает, что пока соответствует критериям президента.