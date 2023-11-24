ЦИК РБ назвал крайний срок проведения президентских выборов в 2025 году

Председатель ЦИК РБ Игорь Карпенко на встрече с «политическими партиями» и «общественными объединениями» назвал крайний срок проведения президентских выборов в 2025 году.

«В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет … очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года», – заявил Карпенко.