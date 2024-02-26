США назвали "фиктивными" прошедшие «выборы» в Беларуси

Соединенные Штаты осуждают и считают "фиктивными" прошедшие в воскресенье в Беларуси парламентские и местные выборы.

«Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко, которые завершились сегодня в Беларуси. Выборы прошли в атмосфере страха, в которой никакие избирательные процессы не могут быть названы демократическими», – говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«Все независимые политические деятели были либо задержаны, либо высланы. Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы, находящиеся за границей, могли голосовать только в случае возвращения в Минск, где их, скорее всего, ждали бы репрессии. Эти злоупотребления фактически заморозили подлинную политическую деятельность и политический дискурс внутри Беларуси. Режим не позволил ОБСЕ наблюдать за выборами, что еще больше ограничило прозрачность, которая необходима для проведения свободных и справедливых выборов», – сказано в заявлении.

США в очередной раз призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и начать диалог со своими политическими оппонентами.

«Белорусский народ заслуживает лучшего», – подчеркивается в заявлении.