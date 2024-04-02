В Беларуси снова разрешили автоперевозчикам расчеты наличной валютой с нерезидентами

Белорусским автоперевозчикам снова разрешили использовать наличные доллары и евро для расчета с иностранными партнерами.

"По 31 декабря 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов и являющиеся резидентами Республики Беларусь (резиденты), вправе снимать со своих счетов, открытых в банках Республики Беларусь, и использовать на территории Республики Беларусь наличную иностранную валюту (доллары США, евро) для расчетов с нерезидентами по валютным договорам импорта услуг по международной автомобильной перевозке грузов", - говорится в совместном постановлении Совмина и Нацбанка РБ №231/12 от 1 апреля 2024 года.

Разрешение не распространяется на расчеты «с нерезидентами, зарегистрированными в государствах - участниках Договора о создании Союзного государства», а также с нерезидентами, осуществляющими перевозки по территории СГ, за исключением следования транспортных средств от границы Беларуси в места перегрузки и перецепки и обратно.

«снятие резидентами … наличной иностранной валюты допускается в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по одному валютному договору», - сказано в постановлении.

Предыдущее разрешение автоперевозчикам использовать наличную валюту для расчетов действовало с 1 ноября по 31 декабря 2023 года.