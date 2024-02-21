Последнее обновление: 21.02.2024 13:18

США продолжат санкционную политику против Беларуси

США продолжат санкционную политику против Беларуси вместе с партнерами на Западе, убеждая режим Лукашенко отказаться от поддержки российской военной агрессии в Украине.

Об этом сообщил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит.

"Мы продолжим поступать таким образом, принимая пропорциональные и соответствующие меры. И мы продолжим поступать таким образом вместе с союзниками и партнерами, включая Европейский союз, чтобы привлекать <...> Лукашенко к ответственности и убеждать его прекратить поддерживать войну Путина в Украине", - заявил Смит.

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