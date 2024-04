США расширили санкции против режима Лукашенко, добавив в санкционный список 10 физических и 12 юридических лиц.

В черный список попали граждане Беларуси, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции компании Кипра, Беларуси, Ирака, Китая, Словакии и Турции.

В частности, в санкционный список включены предприятие "СтанкоГомель", подписавшее в 2023 году контракт на поставки оборудования для российских оборонных концернов "Калашников" и "Алмаз-Антей"; компания "АГАТ-системы управления", которая "поставляет системы управления для Вооруженных сил Республики Беларусь, промышленные компьютеры, системы навигации и видеонаблюдения".

В список включены китайская фирма Shenzhen 5G High-Tech Innovation, которая сотрудничает с белорусским ОАО "Пеленг"; иракская оружейная компания Black Shield, которая "приобретала и перепродавала вооружения» у белорусской компании "Кидма тек".

В санкционный список следующие компании: ООО «ИнноТех Солюшнс», Centuronic LTD (Кипр), Phoenix Lines S.R.O. (Словакия), Rayya Danişmanlik Hizmetleri Limited Sirketi (Турция), S. Group Airlines LTD (Кипр),

Под санкции попали следующие персоналии: Олег Юрчик (гражданин Беларуси, гендиректор Shenzhen 5G), Александра Оксенчук (гражданка Беларуси, производственный директор Shenzhen 5G), Дмитрий Браим (гражданин Беларуси, замгендиректора ОАО «Пеленг»), Сергей Чергейко (гражданин Беларуси, руководитель отдела планирования ОАО «Пеленг»), Дмитрий Михальцов (гражданин Беларуси, техдиректор ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»), Samer Rayya (гражданин Ливана, руководитель Black Shield), Mohamad Majd Deiry (гражданин Сирии, руководитель Black Shield), Татьяна Протопович (гражданка Беларуси, директор Centuronic), Nora Yagmur (гражданка Швеции), Alhaitham Al Ali (гражданин Словакии, посредник Black Shield).