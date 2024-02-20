Последнее обновление: 20.02.2024 16:18

Соцсеть Илона Маска заблокировала аккаунт Юлии Навальной

Социальная сеть X Илона Маска приостановила действие аккаунта Юлии Навальной: «действие учетной записи приостановлено».

Ранее пользователи сообщали о том, что страница вдовы Алексея Навального попала в теневой бан и перестала выдаваться в поиске по запросу и в ответах к её постам.

Юлия Навальная зарегистрировала аккаунт в X (Twitter) накануне, за сутки на неё подписались около 100 тысяч человек. Возможно, ее страница была забанена автоматически из-за подозрительно быстрого роста подписчиков на новом аккаунте.

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