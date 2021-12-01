СМИ узнали о доступе властей к чатам WhatsApp в режиме реального времени

У государственных и федеральных органов США есть несколько легальных способов извлечения конфиденциальных данных пользователей из самых популярных мессенджеров.

Речь, в частности, идет о WhatsApp (принадлежит Meta Platforms) и iMessage (разработана Apple), пишет Rolling Stone со ссылкой на документ ФБР под названием «Законный доступ», передает РБК.

Как отмечает издание, в документе, датированном 7 января 2021 года, описывается процесс того, как правоохранительные органы могут несколькими легальными способами извлечь конфиденциальные данные пользователей самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями.

Документ представляет собой внутреннее руководство ФБР о том, какие типы данных государственные и федеральные органы могут запрашивать у руководств девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями. Эксперты по правовым вопросам в сфере технологий, изучившие этот документ, заявили изданию, что редко можно получить такую подробную информацию о доступе правоохранительных органов к приложениям по обмену сообщениями.

В документе сказано, что WhatsApp предоставляет больше информации о пользователях, чем другие известные приложения. С помощью постановления суда следователи могут получить основную информацию о пользователе, а с ордером на обыск — контакты из его адресной книги и перечень пользователей, у которых он есть в списке контактов.

«Но WhatsApp уникален тем, насколько быстро он может предоставлять данные правоохранительным органам», — пишет Rolling Stone, добавляя, что мессенджер способен генерировать определенные пользовательские метаданные, но не фактическое содержание сообщения, каждые 15 минут, то есть фактически в режиме реального времени. Представитель WhatsApp в беседе с изданием подтвердил этот факт, вместе с тем отметив, что компания не раскрывает содержание переписки.

Кроме того, в WhatsApp сообщили изданию, что компания использует сквозное шифрование сообщений — это означает, что правоохранительные органы не могут напрямую получать доступ к содержанию пользовательских сообщений, а сама компания постоянно отстаивает право на шифрование сообщений «в судах по всему миру».

Из документа ФБР также следует, что большинство приложений для обмена сообщениями не делают или не могут сделать подобное и вместо этого предоставляют данные с задержкой и не в режиме реального времени. В документе отмечается, что iMessage по запросу следствия предоставляет метаданные пользователей, мессенджер Signal предоставляет только дату и время регистрации пользователя и время его последнего входа в приложение, а Telegram не предоставляет метаданные, но при этом может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, если речь идет о делах, касающихся терроризма.