ЕС выразил готовность вводить новые санкции против режима Лукашенко

ЕС подтверждает "непоколебимую поддержку стремления белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной и процветающей Европы", говорится в заявлении Совета Евросоюза от 19 февраля 2024 года.

В документе также выражается "глубокая обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси" и осуждается "продолжающаяся кампания преследования и запугивания всех слоев белорусского общества", равно как и "поддержка белорусским режимом агрессивной войны России против Украины".

"ЕС ввел целевые санкции против режима Лукашенко и готов принять дальнейшие ограничительные меры, если белорусские власти будут продолжать свои действия", - говорится в заявлении ЕС.

ЕС также приветствовал создание Консультативной группы ЕС с участием белорусских демократических сил и гражданского общества, а также напомнил об обязательстве ЕС предоставить 3 миллиарда евро будущей демократической Беларуси.