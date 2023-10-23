Беларусь до сих пор экспортирует в ЕС мебель и бумагу, несмотря на санкции

Мебельная и целлюлозно-бумажная отрасли Беларуси до сих пор не под санкциями ЕС, несмотря на то, что санкции введены против белорусской древесины, а средства, полученные от экспорта указанных товаров, идут на финансирование режима. На это обратила внимание британская общественная организация Earthsight.

Накануне обсуждения 12-го пакета санкций против России и Беларуси Earthsight обратилась с представлением в руководящие органы ЕС с требованием остановить импорт белорусской мебели, целлюлозы и бумаги в ЕС.

Отмечается, что 2 марта 2022 года ЕС запретил импорт белорусской древесины .

В то же время смежные отрасли под санкции не попали.

"ЕС уже запретил импорт необработанной древесины из Беларуси. Почему ту же логику не следует применять к продукции, изготовленной из этой древесины", - отмечают в Earthsight.

Согласно информации, в первой половине 2023 года ЕС импортировал из Беларуси мебели на 97,2 млн евро (включая деревянную мебель на 61,4 млн евро). Большинство из них едет в Польшу и Германию, за ними следуют Нидерланды, Литва, Румыния, Эстония, Латвия и Франция.

"Это самая большая категория довоенной торговли, которая еще не попала под санкции", - отмечают в Earthsight.

Более того, импорт целлюлозы и бумаги в ЕС из Беларуси значительно вырос после запрета российской целлюлозы и бумаги.

"Существует высокая вероятность того, что часть этих товаров на самом деле имеет российское происхождение. Целлюлоза и бумага сейчас составляют еще 4,5% от общего остатка белорусского экспорта в ЕС", - отмечают в Earthsight.

"Все леса Беларуси являются государственными, поэтому доходы от продажи древесины поступают непосредственно в государство. Восемь процентов доходов от этих государственных лесов поступают непосредственно в личный фонд президента - Управление по вопросам управления имуществом президента", - подчеркивают в Earthsight.

В организации считают, что ЕС должен срочно принять меры, чтобы как можно скорее закрыть пробелы в режиме санкций в отношении белорусского деревообрабатывающего сектора.

Earthsight - британская некоммерческая организация, которая проводит глубокие исследования, чтобы разоблачить экологические и социальные преступления, несправедливость и связь с глобальным потреблением.