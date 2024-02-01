Беларусь завершила 2023 год с отрицательным сальдо внешней торговли товарами

Беларусь закончила 2023 год с отрицательным сальдо внешней торговли товарами в размере $2,9885 млрд., сообщает Белстат.

Объем внешней торговли товарами в 2023 году составил $83,4245 млрд., увеличившись на 8,6% по сравнению с 2022 годом. Экспорт товаров вырос на 4,7% и составил $40,1682 млрд., импорт вырос на 12,4% и составил $43,2563 млрд.

Из общего объема экспорта поставки в страны вне СНГ составили $12,9952 млрд., увеличившись на 6,0%. Поставки в страны СНГ составили $27,1730 млрд., увеличившись на 4,1%.

Импорт из стран вне СНГ за отчетный период вырос на 29,3% до $18,9449 млрд. В свою очередь объем импорта из стран СНГ составил $24,3114 млрд., увеличившись на 2,1%.

Положительное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ по итогам 2023 года составило $2,8616 млрд. ($2,2975 млрд. в 2022 году).

В торговле со странами вне СНГ в 2023 году сформировалось отрицательное сальдо в размере $5,9497 млрд. (в 2022 году отрицательное сальдо составляло $2,3971 млрд.).