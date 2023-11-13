Внешняя торговля Беларуси выросла на 10,8% за 9 месяцев 2023 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-сентябрь 2023 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $69,8436 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 4,8% и составил $35,1908 млрд, импорт вырос на 17,7% и составил $34,6528 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-сентябрь составило $537,9 млн. (в январе-августе – $23,5 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-сентябре 2023 года выросла на 12,6% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составила $59,3835 млрд. Импорт товаров вырос на 17,7% и составил $30,4837 млрд, экспорт вырос на 7,7% и составил $28,8998 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1583,9 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-сентябре 2023 года выросла на 1,5% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составила $10,4601 млрд. Экспорт услуг упал на 6,7% и составил $6,2910 млрд., импорт вырос на 17,2% и составил $4,1691 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2121,8 млн.