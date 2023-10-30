Минэкономики Беларуси нашло виновного в отрицательном сальдо внешней торговли

Причиной роста отрицательного сальдо внешней торговли Беларуси является диспаритет роста цен на импортируемые и экспортируемые товары, утверждает Минэкономики Беларуси.

По словам министра экономики Александра Червякова, экспортные цены на белорусские товары почему-то падают куда быстрее, чем цены на импортируемые в страну товары.

«Здесь основная причина связана с тем, что экспортные цены на внешнем контуре снизились значительно больше, чем цены импорта. В среднем цены экспорта снизились на 15%, а цены импорта – всего на 8%», – заявил Червяков в эфире белорусского ТВ.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами остается в отрицательной зоне с декабря 2022 года.

Министр также похвастался, что экспортная выручка за 8 месяцев 2023 года побила установленный еще 10 лет назад максимум, но признал, что этого удалось достичь за счет резкого наращивания физических объемов экспорта.

«Очень важно, что за девять месяцев (на самом деле за январь-август – ред.) получили экспортной выручки на $31 млрд. За последние десять лет это максимальный объем. И это подтверждает то, что, несмотря на снижение индекса средних цен экспорта, все же физические объемы экспорта составили 127%. То есть мы на 27% в физическом объеме продали больше», – констатировал Червяков.