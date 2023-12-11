Внешняя торговля Беларуси выросла на 9,8% за 10 месяцев 2023 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-октябрь 2023 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $78,2942 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 4,3% и составил $39,4799 млрд, импорт вырос на 15,9% и составил $38,8142 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-октябрь составило $665,7 млн. (в январе-сентябре – $537,9 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-октябре 2023 года выросла на 11,5% по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составила $66,6484 млрд. Импорт товаров вырос на 15,9% и составил $34,1524 млрд, экспорт вырос на 7,1% и составил $32,4960 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1656,4 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-октябре 2023 года выросла на 1,0% по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составила $11,6458 млрд. Экспорт услуг упал на 7,0% и составил $6,9839 млрд., импорт вырос на 16,0% и составил $4,6618 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2322,1 млн.