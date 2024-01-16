В Беларуси утвержден пятилетний план "правового воспитания" населения

Белорусские власти утвердили пятилетний план мероприятий по правовому воспитанию и просвещению граждан в целях «повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан, формирования их законопослушного и правомерного поведения».

«Установить план мероприятий по правовому воспитанию и просвещению граждан в 2024–2029 годах», - говорится в постановлении Совмина №24 от 12 января 2024 года.

План насчитывает 53 пункта, реализация которых возложена не только на государственные органы, но и на «политкорректные» общественные организации и партии.

В план, например, включен пункт «Организация информационно-пропагандистской работы», одним из направлений которой указано «противодействие любым формам антиконституционной и антигосударственной пропаганды».